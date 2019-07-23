Adriano Athletico Paranaense'ye transfer oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Adriano Athletico Paranaense'ye transfer oldu

'ye transfer oldu

Adriano Athletico Paranaense'ye transfer oldu

ile sözleşmesi sona eren ve takımdaki geleceği merak konusu olan , ile resmen sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

3 yıldır formasını giydiği ile bu sezon sözleşme yenilemeyen Brezilyalı defans oyuncusu 'nun yeni adresi açıklandı.

ekiplerinden , 34 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kadrolarına kattığını duyurdu.

14 sezondur Avrupa'da forma giyen Adriano, ülkesine döndü. Özellikle ve Sevilla formalarıyla altın dönemini yaşayan Brezilyalı yıldız, son 3 sezondur Beşiktaş formasını terletiyordu. Deneyimli futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında ve Santos da bulunuyordu.

  1. 23.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adriano Athletico Paranaense'ye transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN