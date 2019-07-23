Adriano Athletico Paranaense'ye transfer oldu

3 yıldır formasını giydiği Beşiktaş ile bu sezon sözleşme yenilemeyen Brezilyalı defans oyuncusu Adriano'nun yeni adresi açıklandı.

Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kadrolarına kattığını duyurdu.

14 sezondur Avrupa'da forma giyen Adriano, ülkesine döndü. Özellikle Barcelona ve Sevilla formalarıyla altın dönemini yaşayan Brezilyalı yıldız, son 3 sezondur Beşiktaş formasını terletiyordu. Deneyimli futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında Sao Paulo ve Santos da bulunuyordu.