Beşiktaş ile anlaşmasına rağmen Palmeiras'a giden Vitor Hugo, siyah-beyazlı yöneticileri özür diledi. Hugo'nun Beşiktaşlı idarecilerle yaptığı görüşmede Brezilya'ya gitme nedenini "Tamamen duygusal sebeplerle dönme kararı aldım" diye açıkladığı bildirildi.