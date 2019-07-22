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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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duygusal’

‘Tamamen duygusal’

ile anlaşmasına rağmen Palmeiras'a giden , siyah-beyazlı yöneticileri özür diledi. Hugo'nun Beşiktaşlı idarecilerle yaptığı görüşmede 'ya gitme nedenini " duygusal sebeplerle dönme kararı aldım" diye açıkladığı bildirildi.

ile anlaşmasına rağmen Palmeiras'a giden , siyah-beyazlı yöneticileri özür diledi. Hugo'nun Beşiktaşlı idarecilerle yaptığı görüşmede 'ya gitme nedenini " duygusal sebeplerle dönme kararı aldım" diye açıkladığı bildirildi.

  1. 22.7.2019
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