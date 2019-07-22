Rekor satış için Burak’lı teşekkür
Lecce, 1985 yılından beri ilk kez kombine rekoru kırdı. Çizme ekibi 13 bin 590 kombine satınca Burak Yılmaz politikası da değişti. İtalyanların, biletlere ilgi gösteren taraftarlara teşekkür olarak Burak'ı bonservis ödeyip transfer edeceği yazıldı.
Lecce, 1985 yılından beri ilk kez kombine rekoru kırdı. Çizme ekibi 13 bin 590 kombine satınca Burak Yılmaz politikası da değişti. İtalyanların, biletlere ilgi gösteren taraftarlara teşekkür olarak Burak'ı bonservis ödeyip transfer edeceği yazıldı. İtalya basınında yer alan haberlerde "Taraftarın hakkında şarkılar yazdığı Burak için teklif artırılacak" denildi.
TUNAOĞLU İÇİN ANMA TÖRENİ
Beşiktaş, efsane futbolcularından Yusuf Tunaoğlu için vefatının 19. yılında bugün 11.00'de anma töreni düzenleyecek. Kulüpten yapılan açıklamada Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki tören için Vodafone Park kulüp girişinden saat 10:00'da servis kalkacağı bildirildi.
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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