Devler kapışıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Devler kapışıyor

Devler kapışıyor

Devler kapışıyor

ve , için yarışa girdi. Ezeli rakipler, Eskişehir'in 20 yaşındaki ön liberosu Mehmet Özcan'ı transfer etmek için girişimlere başladı

'un 20 yaşındaki ön liberosu 'a ile talip oldu. İki ekibin önümüzdeki günlerde resmi teklif yapması bekleniyor. Futbolcunun kulübüne fazla para kazandırmak için yöneticilerin kararını bekleyeceği ifade edildi. Piyasa değeri 200 bin euro olarak gösterilen genç orta saha 36 kez 1. Lig'de 1 kere de 'nda forma giydi ve 2 asist yaptı.
  1. 22.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Devler kapışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN