Beşiktaş'ta Adem Ljajic: Taraftarı çok özledim

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic, yeni sezonda daha bir performans göstereceğini iddia ederek "Nasıl bir sezon geçiririz bilmiyorum ancak kendi adıma şunu söyleyebilirim ki geçen yıldan çok daha iyi olacağım" diye konuştu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk oynamaya başladığı dönemlerde alışmasının zaman aldığını ancak 2. yarıdan sonra tam adapte olabildiğini dile getirdi. Ljajic, teknik direktör Abdullah Avcı'nın felsefesini oturtmaya başladığını da sözlerine ekleyip "Biz yeni hocamızı o da bini tanımaya başlıyor. Onun isteklerini öğrendikçe hocamız da neler yapabildiğimizi gördükçe daha uyumlu çalışacağız. Bu süreç böyle işler. Özellikle sezona galibiyetlerle başlarsak daha da öz güvenimiz yükselir" ifadelerini kullandı. Tecrübeli krampon, siyah-beyazlı taraftarların önünde oynamayı özlediğini de dile getirdi.



ALKIŞLAR MİRİN'E

Stopere yapılacak takviyeler için sürekli isimler dönse de bu durum Isimat-Mirin'i rahatsız etmiyor. Siyahi krampon, gönderilmek istenmesine ve Avcı'nn kafasında olmamasına rağmen antrenmanlardaki istekli ve ciddi çalışmasıyla teknik heyetin takdirini kazanıyor. Yönetim, uygun bir teklif olursa 27 yaşındaki stoperi elden çıkarmak istiyor.