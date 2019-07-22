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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ta : Genlerimizde var

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Genlerimizde var

Teknik patron Avcı ilk ciddi uyarıları yaptı: Çok çalışarak kazanacağız. Çünkü bu ’ın genlerinde var. Yıldızlara değil, stratejiye dayalı oynayacağız.

Riva kampında kafasındaki taktiği yavaş yavaş hayata geçirmeye başlayan , dün sabah gerçekleştirilen antrenman öncesinde oyuncuları toplayarak ilk ciddi uyarılarını yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, istediği stili 3 madde üzerinden anlatıp 'takım oyunu'nu vurguladı. İlk antrenmanlardan beri pas organizasyonları deneten Avcı, bu konuya da ayrı bir paragraf açtı. İşte siyah-beyazlı hocanın, futbolculara yaptığı ilk uyarılar ve onlardan beklentileri: 1- Çok çalışarak kazanacağız. 'ın genlerinde de bu var. Bu yüzden ben ve Beşiktaş'ın isimleri yan yana geldi. 2- Yıldızlara değil; oyuna, taktiğe, prensibe, stratejiye dayalı bir oyun oynayacağız. 3- Pas oyunu oynayacak Beşiktaş. Kalecisi degaj yapmayacak. Kanat oyuncuları zorda kalmadıkça orta atmayacak... Öte yandan sabah idmanında da 5'e 2 pas ve taktik çalışan siyah-beyazlı takım, ardından şut denemeleri ile antrenmanı noktaladı.


7 İSMİ BEĞENMEDİ
Riva kampında Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın gözüne giremeyen isimler; Utku, Roco, Orkan ve Oğuzhan Aydoğdu oldu. Tecrübeli teknik adamın bu 4 ismin dışında; Lens, Muhayer ve Isimat-Mirin'den de beklediği verimi alamadığı bildirildi.

  1. 22.7.2019
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