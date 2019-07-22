Beşiktaş'ın gündemindeki Berkay Özcan: Hamburg’da mutluyum - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ın gündemindeki : Hamburg’da mutluyum

Beşiktaş'ın gündemindeki Berkay Özcan: Hamburg’da mutluyum

Hamburg'da forma giyen 'ın gündemindeki , 1 kanalına konuştu. 21 yaşındaki orta saha "Şu anda başka bir kulübe gitmeyi düşünmüyorum. Hamburg'da mutluyum. aldım ama Hamburg'u seçtim" dedi.

Hamburg'da forma giyen 'ın gündemindeki , 1 kanalına konuştu. 21 yaşındaki orta saha "Şu anda başka bir kulübe gitmeyi düşünmüyorum. Hamburg'da mutluyum. aldım ama Hamburg'u seçtim" dedi.

  1. 22.7.2019
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