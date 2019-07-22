Beşiktaş'ın gündemindeki Berkay Özcan: Hamburg’da mutluyum

Hamburg'da forma giyen Beşiktaş'ın gündemindeki Berkay Özcan, Alman SPORT 1 kanalına konuştu. 21 yaşındaki orta saha "Şu anda başka bir kulübe gitmeyi düşünmüyorum. Hamburg'da mutluyum. Teklif aldım ama Hamburg'u seçtim" dedi.