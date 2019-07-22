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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'a cevabı: Gelin görüşelim

Beşiktaş'a transfer cevabı: Gelin görüşelim

’ın istediği Hannover’lı Walace için kulüpten açıklama geldi: Walace ayrılmak istiyor buna saygı duyuyoruz. için görüşmelere hazırız.

Siyah-beyazlı kulüp, bir süredir 'nın 24 yaşındaki ön liberosu Walace ile ilgileniyordu. Bundesliga 2 ekibinden oyuncuyla ilgili bilgi isteyen Beşiktaşlı idarecilere bekledikleri yanıt geldi. Buna göre Alman temsilcisinin Brezilyalı futbolcu için 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. ve 'nın da talip olduğu Walace için siyah-beyazlıların yüksek bonservis bedeli talebinden dolayı kiralık formülü üzerinde çalıştığı kaydedildi. Öte yandan Walace'ın da ayrılığa sıcak baktığı biliniyor ve Hannover 96 da resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla oyuncunun kulüpten ayrılmak istediğini bildirdi. Tekliflere açık oldukları kaydedildi ve " için görüşmelere hazırız. Ancak oyuncunun başka bir kulübe gitmesi için istediğimiz şartların sağlanması gerekiyor. Bu olmazsa Walace, önümüzdeki sezon da bizimle birlikte olacak" ifadeleri kullanıldı.

  1. 22.7.2019
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