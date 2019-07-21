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21 Temmuz 2019, Pazar
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‘Bir kolaylık yapacak!’

‘Bir kolaylık yapacak!’

Alman sport.de sitesi, 'un, takımın harcamalarını düşürmek için ve Schürrle'de indirim yapabileceğini yazdı. İki oyuncunun da 'ın gündeminde olduğu belirtilen habede Kagawa'nın hedefinin 'da olduğu kaydedildi.

Alman sport.de sitesi, 'un, takımın harcamalarını düşürmek için ve Schürrle'de indirim yapabileceğini yazdı. İki oyuncunun da 'ın gündeminde olduğu belirtilen habede Kagawa'nın hedefinin 'da olduğu kaydedildi. Schürrle ile de Rus kulüpleri yakından ilgileniyor.

  1. 21.7.2019
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