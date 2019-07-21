‘Bir kolaylık yapacak!’
Alman sport.de sitesi, Borussia Dortmund'un, takımın harcamalarını düşürmek için Shinji Kagawa ve Schürrle'de indirim yapabileceğini yazdı. İki oyuncunun da Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen habede Kagawa'nın hedefinin İspanya'da olduğu kaydedildi.
Alman sport.de sitesi, Borussia Dortmund'un, takımın harcamalarını düşürmek için Shinji Kagawa ve Schürrle'de indirim yapabileceğini yazdı. İki oyuncunun da Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen habede Kagawa'nın hedefinin İspanya'da olduğu kaydedildi. Schürrle ile de Rus kulüpleri yakından ilgileniyor.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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