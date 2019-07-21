‘Bir kolaylık yapacak!’

Alman sport.de sitesi, Borussia Dortmund'un, takımın harcamalarını düşürmek için Shinji Kagawa ve Schürrle'de indirim yapabileceğini yazdı. İki oyuncunun da Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen habede Kagawa'nın hedefinin İspanya'da olduğu kaydedildi. Schürrle ile de Rus kulüpleri yakından ilgileniyor.