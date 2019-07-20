Beşiktaş'ta Umut Güneş atağı

Yönetici Ahmet Kavalcı, yıldız isim transferi beklenmemesi gerektiğini söylemişti. Özellikle Almanya, Hollanda ve Avusturya'da forma giyen Türk asıllı oyuncuları araştıran yönetimin, Almanya Stuttgart 2'den Umut Güneş'i transfer etmek istediği bildirildi. 19 yaşındaki orta saha için birkaç gün içinde temaslara başlanacağı ifade edildi.