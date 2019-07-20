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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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'ta atağı

Beşiktaş'ta Umut Güneş atağı

Yönetici , yıldız isim transferi beklenmemesi gerektiğini söylemişti. Özellikle , ve 'da forma giyen oyuncuları araştıran yönetimin, Almanya Stuttgart 2'den 'i etmek istediği bildirildi.

Yönetici , yıldız isim transferi beklenmemesi gerektiğini söylemişti. Özellikle , ve 'da forma giyen oyuncuları araştıran yönetimin, Almanya Stuttgart 2'den 'i etmek istediği bildirildi. 19 yaşındaki orta saha için birkaç gün içinde temaslara başlanacağı ifade edildi.

  1. 20.7.2019
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