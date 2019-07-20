Beşiktaş'ta forvet için iki ihtimal
Beşiktaş, Burak ile devam edileceğini açıklasa da her ihtimale karşı B Planı da hazırlanıyor. Buna göre Burak'tan doğacak forvet boşluğunu doldurmak için ilk alternatif Cenk olacak.
Beşiktaş, Burak ile devam edileceğini açıklasa da her ihtimale karşı B Planı da hazırlanıyor. Buna göre Burak'tan doğacak forvet boşluğunu doldurmak için ilk alternatif Cenk olacak. 28 yaşındaki santrfor için dönüş yolu da açılacak gibi! İngiliz sport24 sitesi göre, Everton, Lille'in forveti Leao'yu da gündemine aldı. Bu transferin bitmesi halinde Cenk boşa çıkacak. O dakikadan sonra da Schalke ile Beşiktaş'ın hedefinde olacak. Cenk için Schalke'nin gelecek hafta Everton'la görüşeceği iddia edilmişti.
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