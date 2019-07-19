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19 Temmuz 2019, Cuma
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için atağa geçiyor

Schalke Cenk Tosun için atağa geçiyor

, adlı , okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Bundesliga ekibi 'nin gelecek hafta Cenk'i kadrosuna katmak için teklifte bulunacağını yazdı.

, adlı , okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Bundesliga ekibi 'nin gelecek hafta Cenk'i kadrosuna katmak için teklifte bulunacağını yazdı. bitme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Cenk'in 'a kiralık dönme ihtimali de var.

  1. 19.7.2019
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