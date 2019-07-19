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19 Temmuz 2019, Cuma
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iddiası

Dani Olmo iddiası

Dinamo Zagreb'in formasını giyen ve performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu ile ilgili Fransız basınından ilginç bir iddiası geldi.

Dinamo Zagreb'in formasını giyen ve performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu ile ilgili Fransız basınından ilginç bir iddiası geldi. L'Equipe'te yer alan haberde Milan, Inter, M. United, , ve B.Dortmund'un istediği İspanyol futbolcuyla 'ın da ilgilendiği duyuruldu. Zagreb'le 2021'e kadar sözleşmesi olan Olmo, ülkesiyle şampiyonluk sevinci yaşadığı Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'ndaki performansla yıldızlaşmıştı.

  1. 19.7.2019
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