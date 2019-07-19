Dani Olmo iddiası

Dinamo Zagreb'in formasını giyen ve performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Dani Olmo ile ilgili Fransız basınından ilginç bir transfer iddiası geldi. L'Equipe'te yer alan haberde Milan, Inter, M. United, Liverpool, Bayern Münih ve B.Dortmund'un istediği İspanyol futbolcuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği duyuruldu. Zagreb'le 2021'e kadar sözleşmesi olan Olmo, ülkesiyle şampiyonluk sevinci yaşadığı Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'ndaki performansla yıldızlaşmıştı.