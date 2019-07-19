Beşiktaş'ta yeni isimler bekleniyor

ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'u renklerine bağlayan, stoper Vitor Hugo'yu kısa zamanda açıklaması beklenen Beşiktaş, sağ ve sol bek takviyesini bitirmek için de iyice gaza bastı. İlk olarak Bursasporlu Umut Meraş için yeşil-beyazlı kulüple yeni bir görüşme yapıldığı bildirildi. Gelen haberlere göre maaş yükünü kaldıramadığı için bazı oyuncularla yollarını ayıran Bursaspor'a yapılan 13 milyon TL'lik teklif yinelendi. 23 yaşındaki sol bekin de Beşiktaş'a sıcak bakmasından yararlanmak isteyen siyah-beyazlı kulüp, Bursaspor'a son kararı için birkaç gün süre tanıdı.

HER BÖLGEDE GÖREV YAPABiLiYOR

Sağ bek takviyesi olarak düşünülen 20 yaşındaki Mert Müldür için de Avusturya ekibi Rapid Wien'le masaya oturuldu. 1.88 boyundaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralanmak istendiği kaydedildi. Türkiye U21 Milli Takımı'nın da forması giyen Mert, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde de Kara Kartal'ın gündemine gelmişti. Stoper ve sol bek olarak da görev yapabilen oyuncunun piyasa değeri 3 milyon euro civarında. Genç olmaları nedeniyle bek takviyeleri için önceliği bu iki futbolcuya veren yönetim, anlaşılamaması halinde listesindeki alternatif isimlere yönelecek.