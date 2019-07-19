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19 Temmuz 2019, Cuma
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'ta yeni isimler bekleniyor

Beşiktaş'ta yeni isimler bekleniyor

20 yaşındaki sağ bek için Rapid’le masaya oturan yönetim, sol bek Umut Meraş konusunda da ’a yaptığı teklifi yineledi.

ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'u renklerine bağlayan, stoper Vitor Hugo'yu kısa zamanda açıklaması beklenen , sağ ve sol bek takviyesini bitirmek için de iyice gaza bastı. İlk olarak Bursasporlu Umut Meraş için yeşil-beyazlı kulüple yeni bir görüşme yapıldığı bildirildi. Gelen haberlere göre maaş yükünü kaldıramadığı için bazı oyuncularla yollarını ayıran 'a yapılan 13 milyon TL'lik teklif yinelendi. 23 yaşındaki sol bekin de Beşiktaş'a sıcak bakmasından yararlanmak isteyen siyah-beyazlı kulüp, Bursaspor'a son kararı için birkaç gün süre tanıdı.

HER BÖLGEDE GÖREV YAPABiLiYOR
Sağ bek takviyesi olarak düşünülen 20 yaşındaki için de ekibi Rapid Wien'le masaya oturuldu. 1.88 boyundaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralanmak istendiği kaydedildi. U21 'nın da forması giyen Mert, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde de 'ın gündemine gelmişti. Stoper ve sol bek olarak da görev yapabilen oyuncunun piyasa değeri 3 milyon euro civarında. Genç olmaları nedeniyle bek takviyeleri için önceliği bu iki futbolcuya veren yönetim, anlaşılamaması halinde listesindeki alternatif isimlere yönelecek.

  1. 19.7.2019
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