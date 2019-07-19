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19 Temmuz 2019, Cuma
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'ta idmanlar tam gaz

Beşiktaş'ta idmanlar tam gaz

'ta hazırlıkları tam gaz sürüyor. Beşiktaş, hazırlıkları yine çift antrenmanla sürdürdü. Yeni da kampa katılıp arkadaşlarıyla tanıştı.

, hazırlıklarına dün de çift antrenmanla devam etti. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve şut çalışması yaptı. Antrenmana izinli olan katılmadı. ve Atiba, takımdan ayrı sahada koştu.

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Takımın yeni transferi , dün siyah-beyazlıların kampına katıldı. Boyd, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Sıcak bir şekilde karşılanan ABD'li oldukça keyifliydi.

  1. 19.7.2019
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