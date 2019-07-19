Beşiktaş'ta idmanlar tam gaz

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına dün de çift antrenmanla devam etti. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve şut çalışması yaptı. Antrenmana izinli olan Medel katılmadı. Burak Yılmaz ve Atiba, takımdan ayrı sahada koştu.

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Takımın yeni transferi Tyler Boyd, dün siyah-beyazlıların kampına katıldı. Boyd, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Sıcak bir şekilde karşılanan ABD'li oldukça keyifliydi.