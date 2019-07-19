3 milyon euro verilmez!
Kartal'ın sol bek alternatiflerinden biri de Miguel Trauco... Brezilya basınının iddasına göre Beşiktaş, 27 yaşındaki sol bek için kulübü Flamengo ile görüşüyor ve Brezilya ekibi bu transfer için 3 milyon euro istiyor.
Kartal'ın sol bek alternatiflerinden biri de Miguel Trauco... Brezilya basınının iddasına göre Beşiktaş, 27 yaşındaki sol bek için kulübü Flamengo ile görüşüyor ve Brezilya ekibi bu transfer için 3 milyon euro istiyor. Ancak oyuncunun sözleşmesinin 5 ay sonra bitecek olması nedeniyle siyah-beyazlıların bu rakama yanaşmıyor.
ÜNLÜ İNGİLİZ GAZETESİNDEN İLGİNÇ BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI!
Bleacher Report, Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yaptı. Dünya yıldızlarının Beşiktaş formalı görseli paylaşıldı ve "Transferlere yorumlarla karar verilseydi... #ComeToBesiktas" notu düşüldü.
- 19.7.2019
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Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'e...
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Yorum
mustafa inşallah emre mor gibi şımarıp yüzümüzü kara çıkarmaz
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Sağ bek arayan Beşiktaş Mert Yılmaz'ı gündemine aldı
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savaş Başkanım Sol stoper Tamam. Dorukhan ve medel kalsın ortasahaya yinede 2 oyuncu lazım.sol çizgiye de1 oyuncu.Birde santrafor alınırsa BJk şamp
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Jean Michael Seri İstanbul'da! Galatasaray son dakika transfer haberleri
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Yorum
By Mert Karşılama töreninde Albayrak'ı göremeyince içim cız etti .
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