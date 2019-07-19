3 milyon euro verilmez!

Kartal'ın sol bek alternatiflerinden biri de Miguel Trauco... Brezilya basınının iddasına göre Beşiktaş, 27 yaşındaki sol bek için kulübü Flamengo ile görüşüyor ve Brezilya ekibi bu transfer için 3 milyon euro istiyor. Ancak oyuncunun sözleşmesinin 5 ay sonra bitecek olması nedeniyle siyah-beyazlıların bu rakama yanaşmıyor.

ÜNLÜ İNGİLİZ GAZETESİNDEN İLGİNÇ BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI!

Bleacher Report, Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yaptı. Dünya yıldızlarının Beşiktaş formalı görseli paylaşıldı ve "Transferlere yorumlarla karar verilseydi... #ComeToBesiktas" notu düşüldü.