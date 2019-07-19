3 milyon euro verilmez! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
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3 milyon euro verilmez!

3 milyon euro verilmez!

'ın sol bek alternatiflerinden biri de ... basınının iddasına göre , 27 yaşındaki sol bek için kulübü Flamengo ile görüşüyor ve Brezilya ekibi bu için 3 milyon euro istiyor.

'ın sol bek alternatiflerinden biri de ... basınının iddasına göre , 27 yaşındaki sol bek için kulübü Flamengo ile görüşüyor ve Brezilya ekibi bu için 3 milyon euro istiyor. Ancak oyuncunun sözleşmesinin 5 ay sonra bitecek olması nedeniyle siyah-beyazlıların bu rakama yanaşmıyor.

ÜNLÜ İNGİLİZ GAZETESİNDEN İLGİNÇ BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI!
Bleacher Report, Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yaptı. Dünya yıldızlarının Beşiktaş formalı görseli paylaşıldı ve "Transferlere yorumlarla karar verilseydi... #ComeToBesiktas" notu düşüldü.

  1. 19.7.2019
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