Yeni kaptan Burak
Beşiktaş’ta başkan Orman ve teknik direktör Avcı’nın ortaklaşa kararıyla kaptanlık bandını artık Burak Yılmaz takacak. 2. kaptan Atiba, 3. kaptan ise Vida olacak.
LECCE TRİBÜNÜ ŞARKI YAPTI
Kartal, Burak Yılmaz'ı kaptan yapmaya hazırlanırken Lecce ise 34 yaşındaki futbolcunun peşini bırakmıyor. Yaklaşık 1 aydır bu transferle uğraşan İtalyan kulübünün son teklifi 1.5 milyon euro. Burak konusundaki olumsuz gelişmeler üzerine Lecce taraftarı "Biz Zaza'yı (Torino'nun forveti) değil, Burak'ı istiyoruz ama o hâlâ Beşiktaş'ta" diye beste yaptı.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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