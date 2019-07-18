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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Rıza Durmisi için kapışma

Rıza Durmisi için kapışma

, Lazio'nun sol beki Rıza Durmisi ile yakından ilgileniyor. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine teklifini yaparken Marsilya'nın da aynı isme talip olması işleri karıştırdı.

Beşiktaş, Lazio'nun sol beki Rıza Durmisi ile yakından ilgileniyor. , 25 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine teklifini yaparken Marsilya'nın da aynı isme talip olması işleri karıştırdı. PSG'nin hükümdarlığını bitirmek isteyen Fransız ekibinin devreye girmesi yüzünden Durmisi'nin bonservis bedeli düşmüyor.
  1. 18.7.2019
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