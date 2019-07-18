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18 Temmuz 2019, Perşembe
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'a kanca

Mert Yılmaz'a kanca

, Almanya'da 'in ikinci takımında forma giyen genç oyuncu 'ı kadrosuna katmak istiyor. Kartal, Mert'i transfer ederek savunmanın sağını kuvvetlendirmek istiyor.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen son isim 'in ikinci takımında forma giyen . 20 yaşındaki sağ bekin Alman deviyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Kartal, Mert'i kadrosuna katarak uzun yıllar sağ bek pozisyonunu garanti altına almak istiyor.
  1. 18.7.2019
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