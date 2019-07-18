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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Güzel başladı

Güzel başladı

, Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Siyah-beyazlılar, 2. Lig ekibi Pendikspor ile oynadığı sezonun ilk hazırlık maçını ve Orkan’ın golleriyle kazandı.

Teknik direktör yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , dün 2. Lig ekiplerinden Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Beşiktaş mücadeleye; Karius, , Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens ve ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında topa sahip olan taraf siyah- beyazlılar oldu. Oğuzhan, Ljajic ve Dorukhan'ın görev aldığı orta sahada kısa pas oyununu iyi yapan Beşiktaş, ilk yarıyı Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 önde kapattı. Kartal, ikinci yarıya Utku, Kerem Kalafat, Alpay Çelebi, Roco, Ahmet Gülay, Erdem Seçgin, , Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Oğuzhan Akgün ve Umut Nayir 11'i ile başladı. İkinci yarının hemen başında 47'de Pendikspor Ozan Papaker ile skoru 1-1 yaptı. Beşiktaş, 82'de Orkan'ın ayağından bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazandı. Başkan ve yöneticiler de maçı takip etti.

  1. 18.7.2019
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