Ernst ile iş birliği
Beşiktaş, eski oyuncusu Fabian Ernst ile yeniden bir araya geliyor. Başkan Fikret Orman, altyapı organizasyonuyla ilgili yeni adımları Ernst ile birlikte yapacağı toplantıda dile getirecek.
Zamanı yenen adam Atiba
Son günlerin gözde uygulaması Faceapp çılgınlığı kulüpleri de sardı. Beşiktaş'ın sosyal medyası da konuya esprili şekilde yaklaştı. Takımın gençleri Dorukhan Toköz (23) ve Güven Yalçın'ı (19) uygulama ile yaşlandıran Kartal'ın sosyal medya hesabı, 36'lık Atiba Hutchinson'ı mevcut haliyle bıraktı, "Zamanı yenen adam" notunu düştü.
- 18.7.2019
-
Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
-
Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
-
Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
Ernst ile iş birliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.