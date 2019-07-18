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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Ernst ile iş birliği

Ernst ile iş birliği

, eski oyuncusu ile yeniden bir araya geliyor. Başkan , altyapı organizasyonuyla ilgili yeni adımları Ernst ile birlikte yapacağı toplantıda dile getirecek.

Beşiktaş, eski oyuncusu ile altyapı organizasyonu için iş birliğine gidiyor. Başkan ile Ernst bugün 10.00'da Vodafone Park'ta birlikte bir basın toplantısı düzenleyecek. İkili, altyapı organizasyonu ve atılacak önemli adımları bu toplantıda açıklayacak.

Zamanı yenen adam Atiba
Son günlerin gözde uygulaması Faceapp çılgınlığı kulüpleri de sardı. 'ın sosyal medyası da konuya esprili şekilde yaklaştı. Takımın gençleri Dorukhan Toköz (23) ve Güven Yalçın'ı (19) uygulama ile yaşlandıran Kartal'ın sosyal medya hesabı, 36'lık 'ı mevcut haliyle bıraktı, "Zamanı yenen adam" notunu düştü.

  1. 18.7.2019
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