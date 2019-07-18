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18 Temmuz 2019, Perşembe
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'a 4 teklif

Berkay Özcan'a 4 teklif

Alman medyası, 'da top koşturan 'ın kariyerini Türkiye'de sürdüreceğini ve oyuncuyla , , ve 'un ilgilendiğini öne sürdü.

Alman Sport 1 haber kanalı 'da forma giyen 'ın kariyerine Türkiye'de devam edeceği iddiasını dile getirdi. Haberde 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla , , ve 'un ilgilendiği belirtildi. Kartal'ın bir süredir Berkay'a olan ilgisi biliniyor. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Berkay geçen sezon 20 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı.
  1. 18.7.2019
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