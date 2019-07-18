ABD: Beşiktaş Beckham’ı yendi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri ABD: Beşiktaş Beckham’ı yendi

: Beckham’ı yendi

ABD: Beşiktaş Beckham’ı yendi

'ın Milli Takımı'nda forma giyen 'u transfer etmesi ABD basınında yer buldu. "Beşiktaş, transferde 'ı yendi" denildi.

Tyler Boyd'un 'ın sahibi olduğu İnter Miami yerine 'ı tercih etmesi 'de geniş yankı uyandırdı. ABD basınında "Beşiktaş, David Beckham'ı yendi" başlığıyla çıkan haberlerde 24 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de mutlu bir hayatı olduğu vurgulandı. Bu arada ABD Erkek Milli Takımı'nın sosyal medya hesabı da kariyerini Beşiktaş'ta sürdürecek olan Boyd'u tebrik etti. Site kutlama mesajı yayınladı.

  1. 18.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD: Beşiktaş Beckham’ı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN