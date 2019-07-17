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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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için her teklife açık

Roco için her teklife açık

Atınç ve Hugo ile anlaşma aşamasına gelen , ’yu bir an önce elden çıkarmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, Denizlispor’un istediği 26 yaşındaki Şilili için gelen her teklifi değerlendirme kararı aldı

'a dönmek için günleri sayan , transferi hakkında konuştu. İşte Atınç'ın sözleri: "Beşiktaş'tan haber bekliyorum. Kulübüm beni çağırırsa seve seve geleceğim. Büyüdüğüm kulüpte oynamak istiyorum." Atınç'ın Beşiktaş'la anlaştığı ücretin 260 bin euro olduğu öğrenildi. 2 yıllık sözleşme birkaç gün içinde imzalanacak.

  1. 17.7.2019
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