Q7 yine taş gibi

dün sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Portekizli; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Kontroller; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Takıma geç katıldığı için sağlık kontrollerine diğer oyuncularla birlikte giremeyen Q7'de herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı.