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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Müthiş bir profesyonel

Müthiş bir profesyonel

Gençlerbirliği Teknik Direktörü , Ankaragücü'nde birlikte çalıştığı 'ın yeni transferi olan hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Gençlerbirliği'ni çalıştıran , Ankaragücü'den öğrencisi olan Boyd'a övgüler yağdırdı. A Spor'a konuşan Kaplan, "Boyd asistleri ve golcü kimliğiyle ekstra bir oyuncu. Çok çalışkan. Ekstra gol vuruşu çalışır. Müthiş profesyonel" dedi. Eski takım arkadaşı Orgill de ABD'li kanat için "'ın gol sayısı Boyd'un katkısıyla artacaktır. Boyd, Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayacak kalitede" ifadesini kullandı
  1. 17.7.2019
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