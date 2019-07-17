Hugo imzaya bekleniyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Hugo imzaya bekleniyor

Hugo imzaya bekleniyor

Hugo imzaya bekleniyor

, 'dan kiralık olarak anlaşmaya vardığı stoperi birkaç gün içinde İstanbul'a getirecek. Takımıyla Amerika kampına katılan da gün sayıyor.

, anlaşmaya vardığı 'lı stoper 'yu imzaya bekliyor. İtalyan kulübü ile 1.5, Brezilyalı savunmacı ile de 2.5 milyon euro üzerinden anlaşıldı. Takımı ile Amerika kampına giden 28 yaşındaki savunmacının birkaç gün içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi. 1.87 boyundaki sol stoper, ilk sezonunda Serie A'da 19 maçta görev yaptı, geçen sezon ise 30 mücadelede oynayıp 2 asiste imza attı. Vitor ile de ilgilenmiş ancak siyah-beyazlılar erken davranıp oyuncuyu ikna etmişti. Oyuncunun da Beşiktaş forması giymek için gün saydığı gelen haberler arasında.

  1. 17.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hugo imzaya bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN