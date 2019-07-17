Degaj yok pas çok - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Degaj yok pas çok

Degaj yok pas çok

Teknik Direktörü , idmanlarda oyuncuların sık sık uyarıyor. Abdullah Avcı'nın en fazla üzerinde durduğu konu ise geriden oyun kurma... Avcı, bu konuda özellikle Karius ve Oğuzhan ile konuşuyor.

'ta idmanları kameraya kaydettirip saniye saniye izleyen teknik direktör , takımdaki bazı isimlerle de özel olarak ilgileniyor. Tecrübeli hocanın, Karius ve Oğuzhan ile sık sık görüşmeler yaptığı kaydedildi. Oyunu geriden kurdurmak istelen Avcı'nın, Karius'a "Degaj yapmak yok. Her zaman paslarla çıkacağız ve oyunu ilk kurma görevi senin olacak" dediği, Ozi ile yaptığı konuşmada ise "Pas trafiğimiz için kilit rolü oynayacaksın. Kendine güvenen bir Oğuzhan'a her zaman ihtiyacım var" sözleriyle moral verdiği bildirildi.
  1. 17.7.2019
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