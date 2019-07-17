Degaj yok pas çok
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, idmanlarda oyuncuların sık sık uyarıyor. Abdullah Avcı'nın en fazla üzerinde durduğu konu ise geriden oyun kurma... Avcı, bu konuda özellikle Karius ve Oğuzhan ile konuşuyor.
- 17.7.2019
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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