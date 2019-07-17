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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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'tan açıklaması

Beşiktaş'tan Vitor Hugo açıklaması

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, 'de fikstür çekiminin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Fikstür çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Kavalcı, Beşiktaş'ın gündeminde olan 'nun transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Fikstürün tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Kavalcı, şu ifadeleri kullandı: "Biraz önce 19/20 Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü çekildi. Tüm takımlara hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı 'ta, ile oynayacağız. Yeni bir hoca, yeni bir takım, puanlar almak için gideceğiz. Bunun için kampa devam ediyoruz. Ayın 24'ünde kampı başlıyor, 4 Ağustos'ta sona erecek. 4 maç oynayıp, 'ye dönüyoruz. Burada da bir hazırlık maçı yapıyoruz ve yeni sezona başlıyoruz."

Yeni Boyd'un yarın idmanlara başlayacağını dile getiren Kavalcı, "Transferi biten oyuncumuz Boyd, yarın idmanlara başlıyor. Ama birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın istemiş olduğu mevkilerdeki oyuncuları takıma katıp, hazırlıklara devam edeceğiz" dedi.
ile henüz biten bir anlaşmanın olmadığını ancak görüşmelerin ilerlediğini kaydeden Kavalcı, teknik direktör 'nın stoper ile sağ ve sol kanatlara oyuncu istediğini dile getirdi.

  1. 17.07.2019
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