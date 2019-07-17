Beşiktaş'tan Vitor Hugo açıklaması
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Fikstür çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Kavalcı, Beşiktaş'ın gündeminde olan Vitor Hugo'nun transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fikstürün tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Kavalcı, şu ifadeleri kullandı: "Biraz önce 19/20 Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü çekildi. Tüm takımlara hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı Sivas'ta, Sivasspor ile oynayacağız. Yeni bir hoca, yeni bir takım, puanlar almak için gideceğiz. Bunun için kampa devam ediyoruz. Ayın 24'ünde Avusturya kampı başlıyor, 4 Ağustos'ta sona erecek. 4 maç oynayıp, Türkiye'ye dönüyoruz. Burada da bir hazırlık maçı yapıyoruz ve yeni sezona başlıyoruz."
Yeni transfer Boyd'un yarın idmanlara başlayacağını dile getiren Kavalcı, "Transferi biten oyuncumuz Boyd, yarın idmanlara başlıyor. Ama birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın istemiş olduğu mevkilerdeki oyuncuları takıma katıp, hazırlıklara devam edeceğiz" dedi.
Vitor Hugo ile henüz biten bir anlaşmanın olmadığını ancak görüşmelerin ilerlediğini kaydeden Kavalcı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper ile sağ ve sol kanatlara oyuncu istediğini dile getirdi.
- 17.07.2019
-
Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
-
Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
-
Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
Beşiktaş'tan Vitor Hugo açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.