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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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yeni sezon formalarını tanıttı

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

, sezonunda giyeceği formaları hesabından taraftarıyla buluşturdu. Buna göre iç saha, dış saha ve alternatif forma şeklinde 3 formayı görücüye çıkardı. İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları...

, sezonunda giyeceği formaları hesabından taraftarıyla buluşturdu. Buna göre iç saha, dış saha ve alternatif forma şeklinde 3 formayı görücüye çıkardı. İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları...






  1. 17.07.2019
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