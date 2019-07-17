36 milyon liralık imza - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri 36 milyon liralık imza

36 milyon liralık imza

36 milyon liralık imza

, Vodafone ile forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Siyah beyazlı kulübün kasasına 2 yıllık anlaşma kapsamında 36 milyon TL girecek

ile Vodafone arasında forma göğüs sponsorluğu için yeniden anlaşma sağlandı. İmza törenine başkan ile CEO'su Colman Deegan katıldı. Anlaşmanın detayları ile ilgili bilgi veren Orman, "Vodafone ile 36 milyon TL değerinde 2 yıllık yeni sözleşme imzaladık. 7 yıllık süreçte de 32 milyon dolar'a denk geliyor. Sponsorluklar dışında da bugüne kadar 11 milyon liralık gelir elde ettik" dedi. Başkan ayrıca "Beşiktaş'ta son dönemim. Bundan sonra seçim yarışım olmayacak. Bankalar ile yapılandırmaya gittik. Biz artık daralmak zorundayız. Personel giderlerimizi de azaltmak zorundayız. Artık seçim sıkıntımız olmadığı için borçları azaltıp, yapısı oturmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum" ifadesini kullandı. UEFA Süper Kupa finalinin 'ta oynanacak olmasına da değinen Fikret Orman, "Vodafone Park çok özel bir stat. Biz bu stadı yaparken hiçbir şeyden kaçmadık. UEFA Süper Kupası'nın burada oynanacak olması şehrimiz ve ülkemiz için çok değerli. Tottenham'ın yeni stadı hariç hiçbir yerde Vodafone Park'taki imkanlar yok. İnşallah bir gün bu maçı Beşiktaş'ın oynadığını görmek nasip olur" diye konuştu.
  1. 17.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

36 milyon liralık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN