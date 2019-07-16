‘Q7 ile iyi reklam yaptılar’
Quaresma'nın menajerinin oyuncuyu Vietnam kulübü Ha Noi'ye teklif ettiği ileri sürülmüştü. Portekizlinin temsilcisinden bu konuyla ilgili yapılan açıklamada haberlerin asılsız olduğu duyuruldu.
Quaresma'nın menajerinin oyuncuyu Vietnam kulübü Ha Noi'ye teklif ettiği ileri sürülmüştü. Portekizlinin temsilcisinden bu konuyla ilgili bir açıklama geldi ve şu ifadeler kullanıldı: "Bu haberler asılsız. İddialar nereden çıktı hiç bilmiyorum ancak Vietnam kulübü Quaresma sayesinde iyi bir reklam yapmış oldular."
- 16.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
‘Q7 ile iyi reklam yaptılar’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.