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16 Temmuz 2019, Salı
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‘Q7 ile iyi reklam yaptılar’

‘Q7 ile iyi reklam yaptılar’

'nın menajerinin oyuncuyu kulübü 'ye teklif ettiği ileri sürülmüştü. temsilcisinden bu konuyla ilgili yapılan açıklamada haberlerin asılsız olduğu duyuruldu.

'nın menajerinin oyuncuyu kulübü 'ye teklif ettiği ileri sürülmüştü. temsilcisinden bu konuyla ilgili bir açıklama geldi ve şu ifadeler kullanıldı: "Bu haberler asılsız. İddialar nereden çıktı hiç bilmiyorum ancak Vietnam kulübü Quaresma sayesinde iyi bir reklam yapmış oldular."

  1. 16.7.2019
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