‘Q7 ile iyi reklam yaptılar’

Quaresma'nın menajerinin oyuncuyu Vietnam kulübü Ha Noi'ye teklif ettiği ileri sürülmüştü. Portekizlinin temsilcisinden bu konuyla ilgili bir açıklama geldi ve şu ifadeler kullanıldı: "Bu haberler asılsız. İddialar nereden çıktı hiç bilmiyorum ancak Vietnam kulübü Quaresma sayesinde iyi bir reklam yapmış oldular."