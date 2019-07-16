Mehmet için 1 milyon euro

Beşiktaş, İtalya'ya transferi gündemde olan Dorukhan'ün yerine düşündüğü Mehmet Özcan için teklif yükseltmeye hazırlanıyor. 20 yaşındaki orta sahanın kulübü Eskişehir, siyah-beyazlıların 500 bin euro önerisini az bulurken, 2 milyon euro talep etti. Bu gelişmenin ardından Kartal rakamı 1 milyon euro'ya çıkardı.