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16 Temmuz 2019, Salı
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Mehmet için 1 milyon euro

Mehmet için 1 milyon euro

, 'ya transferi gündemde olan Dorukhan'ün yerine düşündüğü için teklif yükseltmeye hazırlanıyor. 20 yaşındaki orta sahanın kulübü , siyah-beyazlıların 500 bin euro önerisini az bulurken, 2 milyon euro talep etti.

, 'ya transferi gündemde olan Dorukhan'ün yerine düşündüğü için teklif yükseltmeye hazırlanıyor. 20 yaşındaki orta sahanın kulübü , siyah-beyazlıların 500 bin euro önerisini az bulurken, 2 milyon euro talep etti. Bu gelişmenin ardından rakamı 1 milyon euro'ya çıkardı.

  1. 16.7.2019
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