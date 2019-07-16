Gökan Gönül’e alternatif Kerim

Beşiktaş, kadrosuna yerli oyuncu katmak için temaslara başladı. Siyah-beyazlıların hedeflerinden biri, Altınordu'nun sağ beki Kerim Alıcı... 22 yaşındaki oyuncuyu Gökhan Gönül'e alternatif olarak transfer etmek isteyen yönetim kurulu, İzmir ekibi ile anlaşmaya çalışıyor. Kartal, Kerim'i Avusturya kampında yetiştirmek amacında.