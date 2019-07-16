Gökan Gönül’e alternatif Kerim
Kartal'da transfer operasyonu sürüyor. Beşiktaş, kadrosuna yerli oyuncu katmak için temaslara başladı. Siyah-beyazlıların hedeflerinden biri de Altınordu'nun sağ beki Kerim Alıcı.
Beşiktaş, kadrosuna yerli oyuncu katmak için temaslara başladı. Siyah-beyazlıların hedeflerinden biri, Altınordu'nun sağ beki Kerim Alıcı... 22 yaşındaki oyuncuyu Gökhan Gönül'e alternatif olarak transfer etmek isteyen yönetim kurulu, İzmir ekibi ile anlaşmaya çalışıyor. Kartal, Kerim'i Avusturya kampında yetiştirmek amacında.
- 16.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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