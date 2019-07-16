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16 Temmuz 2019, Salı
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Gökan Gönül’e alternatif Kerim

Gökan Gönül’e alternatif Kerim

'da operasyonu sürüyor. , kadrosuna yerli oyuncu katmak için temaslara başladı. Siyah-beyazlıların hedeflerinden biri de Altınordu'nun sağ beki .

, kadrosuna yerli oyuncu katmak için temaslara başladı. Siyah-beyazlıların hedeflerinden biri, Altınordu'nun sağ beki ... 22 yaşındaki oyuncuyu 'e alternatif olarak etmek isteyen yönetim kurulu, ekibi ile anlaşmaya çalışıyor. , Kerim'i kampında yetiştirmek amacında.

  1. 16.7.2019
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