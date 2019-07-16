Dorukhan için Torino da devrede - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Dorukhan için Torino da devrede

Dorukhan için da devrede

Dorukhan için Torino da devrede

basınından Corriere dello Sport, için bir İtalyan ekibinin daha devreye girdiğini duyurdu. "Udinese'den sonra da 23 yaşındaki orta sahayı takibe aldı; teklif bile yaptı" denildi.

basınından Corriere dello Sport, için bir İtalyan ekibinin daha devreye girdiğini duyurdu. "Udinese'den sonra da 23 yaşındaki orta sahayı takibe aldı; teklif bile yaptı" denildi. Çizme'nin iki ekibinin yarışacağı kaydedildi.

  1. 16.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dorukhan için Torino da devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN