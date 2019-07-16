Dorukhan için Torino da devrede
İtalyan basınından Corriere dello Sport, Dorukhan Toköz için bir İtalyan ekibinin daha devreye girdiğini duyurdu. Haberde "Udinese'den sonra Torino da 23 yaşındaki orta sahayı takibe aldı; teklif bile yaptı" denildi.
İtalyan basınından Corriere dello Sport, Dorukhan Toköz için bir İtalyan ekibinin daha devreye girdiğini duyurdu. Haberde "Udinese'den sonra Torino da 23 yaşındaki orta sahayı takibe aldı; teklif bile yaptı" denildi. Çizme'nin iki ekibinin yarışacağı kaydedildi.
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