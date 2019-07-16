Beşiktaş Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş 2019-2020 hazırlık maçları programı

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına başlayan Beşiktaş, hazırlık maçları takvimini açıkladı. Beşiktaş, hazırlık maçlarında ilk olarak Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesi, Abdullah Avcı yönetimindeki hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transferler de takıma katılıyor.

BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Pendikspor mücadelesi 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30 da, Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşecek. Mücadelenin kanalı henüz belli olmadı.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni sezona Şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, sezon öncesi tam 7 hazırlık maçı yapacak. Hazırlık maçı takvimine göre, Beşiktaş ilk olarak Pendiksporla ardından Kocaelispor'la karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş'ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:

17 Temmuz Çarşamba

18:30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

21 Temmuz Pazar

18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi

17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi

20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)

MAÇLAR HANGİ KANALDA VE PLATFORMDA?

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgi henüz gelmedi. Her maç için S Sport ve diğer kanalların ilgisinin olduğu söyleniyor. Ayrıca internette youtube üzerinden de maç yayını yapılması bekleniyor.