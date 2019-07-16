Beşiktaş Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş 2019-2020 hazırlık maçları programı
Beşiktaş Pendikspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş yeni sezon öncesi sahaya çıkıyor. Beşiktaş'ın 2019-2020 hazırlık maçları belli oldu. Abdullah Avcı yönetimindeki Kartal, ilk sınavını Pendikspor karşısında verecek. Beşiktaş Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Soruları sorulmaya başlandı. Beşiktaş Kulübü maç programı ve müsabaka bilgileri haberimizde...
Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına başlayan Beşiktaş, hazırlık maçları takvimini açıkladı. Beşiktaş, hazırlık maçlarında ilk olarak Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesi, Abdullah Avcı yönetimindeki hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transferler de takıma katılıyor.
BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Pendikspor mücadelesi 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30 da, Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşecek. Mücadelenin kanalı henüz belli olmadı.
BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ BELLİ OLDU
Yeni sezona Şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, sezon öncesi tam 7 hazırlık maçı yapacak. Hazırlık maçı takvimine göre, Beşiktaş ilk olarak Pendiksporla ardından Kocaelispor'la karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş'ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:
17 Temmuz Çarşamba
18:30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
21 Temmuz Pazar
18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi
17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
10 Ağustos Cumartesi
20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)
MAÇLAR HANGİ KANALDA VE PLATFORMDA?
Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgi henüz gelmedi. Her maç için S Sport ve diğer kanalların ilgisinin olduğu söyleniyor. Ayrıca internette youtube üzerinden de maç yayını yapılması bekleniyor.
- 16.07.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Beşiktaş Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş 2019-2020 hazırlık maçları programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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