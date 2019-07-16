Beşiktaş Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş 2019-2020 hazırlık maçları programı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş 2019-2020 hazırlık maçları programı

Beşiktaş Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş 2019-2020 hazırlık maçları programı

Pendikspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş yeni sezon öncesi sahaya çıkıyor. Beşiktaş'ın 2019-2020 hazırlık maçları belli oldu. yönetimindeki Kartal, ilk sınavını Pendikspor karşısında verecek. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Soruları sorulmaya başlandı. Beşiktaş Kulübü maç programı ve müsabaka bilgileri haberimizde...

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına başlayan , hazırlık maçları takvimini açıkladı. Beşiktaş, hazırlık maçlarında ilk olarak Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesi, yönetimindeki hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transferler de takıma katılıyor.

BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

mücadelesi 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30 da, Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşecek. Mücadelenin kanalı henüz belli olmadı.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni sezona Şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, sezon öncesi tam 7 hazırlık maçı yapacak. Hazırlık maçı takvimine göre, Beşiktaş ilk olarak Pendiksporla ardından Kocaelispor'la karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş'ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:

17 Temmuz Çarşamba
18:30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

21 Temmuz Pazar
18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi
17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi
18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma
18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar
17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi
20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)

MAÇLAR HANGİ KANALDA VE PLATFORMDA?

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgi henüz gelmedi. Her maç için S Sport ve diğer kanalların ilgisinin olduğu söyleniyor. Ayrıca internette youtube üzerinden de maç yayını yapılması bekleniyor.

Beşiktaş'tan yapılandırma açıklaması

  1. 16.07.2019
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