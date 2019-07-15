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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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İşte 'nin yeni takımı! Anlaşma 1+1 yıllık

İşte Gökhan Töre'nin yeni takımı! Anlaşma 1+1 yıllık

'ın eski yıldızı 'nin yeni takımı belli oldu. Yetenekli futbolcunun adı bi dönem ile de anılmıştı. ekiplerinden , Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

'ın eski yıldızı 'nin yeni takımı belli oldu. Yetenekli futbolcunun adı bir dönem ile de anılmıştı. ekiplerinden , Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan ve uzun süreli yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor ile 1 yıllığına anlaştı.

Gökhan Töre, Spor Toto Süper Lig takımlarından Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı. Yapılan görüşmelerin ardından Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'la 1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Gökhan Töre bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de sadece 2 maçta görev aldı ve 34 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erdi.

  1. 15.07.2019
  2. Güncelleme: 15.07.2019 18:27
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