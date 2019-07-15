İşte Gökhan Töre'nin yeni takımı! Anlaşma 1+1 yıllık
Beşiktaş'ın eski yıldızı Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu. Yetenekli futbolcunun adı bi dönem Galatasaray ile de anılmıştı. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu. Yetenekli futbolcunun adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan ve uzun süreli yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor ile 1 yıllığına anlaştı.
Gökhan Töre, Spor Toto Süper Lig takımlarından Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı. Yapılan görüşmelerin ardından Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'la 1 yıllığına anlaşmaya vardı.
Gökhan Töre bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de sadece 2 maçta görev aldı ve 34 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erdi.
- 15.07.2019
- Güncelleme: 15.07.2019 18:27
- İşte Gökhan Töre'nin yeni takımı! Anlaşma 1+1 yıllık
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
İşte Gökhan Töre'nin yeni takımı! Anlaşma 1+1 yıllık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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