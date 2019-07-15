İşte Gökhan Töre'nin yeni takımı! Anlaşma 1+1 yıllık

Beşiktaş'ın eski yıldızı Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu. Yetenekli futbolcunun adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.



Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan ve uzun süreli yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor ile 1 yıllığına anlaştı.

Gökhan Töre, Spor Toto Süper Lig takımlarından Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı. Yapılan görüşmelerin ardından Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'la 1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Gökhan Töre bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de sadece 2 maçta görev aldı ve 34 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erdi.

