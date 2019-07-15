Gary Medel Beşiktaş'ta kalacak gibi
Atiba'nın da gelişiyle tek eksik Gary Medel kaldı… Kalacak mı, gidecek mi diye tartışılan Şilili yıldız oyuncunun yeni sezon hazırlıklarına Salzburg kampında katılacağı ifade edildi.
Gelen bilgilere göre Medel'in şimdilik takımda kaldığı, ama ilerleyen günlerde sürpriz gelişmeler olabileceği bildirildi. 31 yaşındaki ön libero ile Fiorentina ve Marsilya yakından ilgileniyor.
- 15.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Gary Medel Beşiktaş'ta kalacak gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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