Gary Medel Beşiktaş'ta kalacak gibi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Gary Medel Beşiktaş'ta kalacak gibi

Beşiktaş'ta kalacak gibi

Gary Medel Beşiktaş'ta kalacak gibi

Atiba'nın da gelişiyle tek eksik kaldı… Kalacak mı, gidecek mi diye tartışılan Şilili yıldız oyuncunun yeni sezon hazırlıklarına Salzburg kampında katılacağı ifade edildi.

Gelen bilgilere göre Medel'in şimdilik takımda kaldığı, ama ilerleyen günlerde sürpriz gelişmeler olabileceği bildirildi. 31 yaşındaki ön libero ile ve Marsilya yakından ilgileniyor.

  1. 15.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gary Medel Beşiktaş'ta kalacak gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN