Fikret Orman'dan flaş paylaşım! Transfer...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Instagram hesabından teknik direktör Abdullah Avcı ve Serdal Adalı gibi isimlerle çekilen fotoğrafını yayınlayan başkan Orman, yorum olarak da kum saati emojisi ile 19.03 notunu düştü.
Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, Instagram hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imzasını attı.
Başkan Orman, teknik direktör Abdullah Avcı, Serdal Adalı ve Ali Naibi ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak altına "19.03" notunu düştü. Bu resmin altında bir de kum saati emojisi koyan Fikret Orman'ın bu paylaşımının, Tyler Boyd'un transferinin açıklanmasıyla ilgili olduğu ifade edildi.
Siyah-beyazlı taraftarlar başkanın paylaşımı sonrası fotoğrafın altını yorum yağmuruna tuttu.
- 15.07.2019
- Güncelleme: 15.07.2019 16:59
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Fikret Orman'dan flaş paylaşım! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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