Fikret Orman'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Fikret Orman'dan flaş paylaşım! Transfer...

'dan flaş paylaşım! Transfer...

Fikret Orman'dan flaş paylaşım! Transfer...

Başkanı 'dan taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi. hesabından teknik direktör ve gibi isimlerle çekilen fotoğrafını yayınlayan başkan Orman, yorum olarak da kum saati emojisi ile 19.03 notunu düştü.

'ta başkan , hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imzasını attı.

Başkan Orman, teknik direktör , ve Ali Naibi ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak altına "19.03" notunu düştü. Bu resmin altında bir de kum saati emojisi koyan Fikret Orman'ın bu paylaşımının, Tyler Boyd'un transferinin açıklanmasıyla ilgili olduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar başkanın paylaşımı sonrası fotoğrafın altını yorum yağmuruna tuttu.

  1. 15.07.2019
  2. Güncelleme: 15.07.2019 16:59
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fikret Orman'dan flaş paylaşım! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN