Fikret Orman'dan flaş paylaşım! Transfer...

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, Instagram hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imzasını attı.

Başkan Orman, teknik direktör Abdullah Avcı, Serdal Adalı ve Ali Naibi ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak altına "19.03" notunu düştü. Bu resmin altında bir de kum saati emojisi koyan Fikret Orman'ın bu paylaşımının, Tyler Boyd'un transferinin açıklanmasıyla ilgili olduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar başkanın paylaşımı sonrası fotoğrafın altını yorum yağmuruna tuttu.