Beşiktaş'tan forma krizi için yeni açıklama
Geçtiğımiz günlerde Adidas firmasının yeni sezon formalarını yanlış fiyatla, kulübün haberi olmadan yayınlayıp satışa sunması camiada tepkiyle karşılandı.
Yöneticiler yaptığı açıklamada, "Biz zaten formaları 17-18 Temmuz gibi satışa çıkmayı planlıyoruz. Böyle bir olay dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamış. Karşımızdaki firma dünya devi, nasıl böyle bir hata yaptı inanılır gibi değil" dediler.
- 15.7.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
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Yorum
mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Beşiktaş'tan forma krizi için yeni açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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