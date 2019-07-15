Beşiktaş'tan forma krizi için yeni açıklama

Yöneticiler yaptığı açıklamada, "Biz zaten formaları 17-18 Temmuz gibi satışa çıkmayı planlıyoruz. Böyle bir olay dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamış. Karşımızdaki firma dünya devi, nasıl böyle bir hata yaptı inanılır gibi değil" dediler.