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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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'tan forma krizi için yeni açıklama

Beşiktaş'tan forma krizi için yeni açıklama

Geçtiğımiz günlerde Adidas firmasının yeni sezon formalarını yanlış fiyatla, kulübün haberi olmadan yayınlayıp satışa sunması camiada tepkiyle karşılandı.

Yöneticiler yaptığı açıklamada, "Biz zaten formaları 17-18 Temmuz gibi satışa çıkmayı planlıyoruz. Böyle bir olay dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamış. Karşımızdaki firma dünya devi, nasıl böyle bir hata yaptı inanılır gibi değil" dediler.

  1. 15.7.2019
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