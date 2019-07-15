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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaşlı futbolculardan şut bombardımanı!

Beşiktaşlı futbolculardan şut bombardımanı!

, Riva kampındaki hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti. Hazırlıklar tam gaz devam etti. Laktat testine tabi tutulan futbolcular idman sonrası şut çalıştı. Gözlerin pası silindi!

Antrenmana izinli olan ile özel programına devam eden Burak katılmadı. İzinden dönen Quaresma ise takımla birlikte çalıştı. Antrenman sonrasında teknik ekip ile futbolculara laktat testi uygulandı. Kondisyon ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı takım, ardından ısınma koşuları ve streching çalışması yaptı. Antrenmanın sonunda ise şut idmanı vardı. Ceza alanı dışından kontrol-şut denemeleri yapılırken, futbolcuların isabetli vuruşları teknik heyetin yüzünü güldürdü. Hatta kulübün sosyal medya hesaplarından video yayınlandı. Özellikle Lens ve Vida'nın şut görüntülerine yer verildi.
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ADEM LJAJİC FIRTINA GİBİ
Kampta teknik heyetin yüzünü güldüren isimlerin başında Adel Ljajic geliyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu hırsı ve çalışkanlığıyla hem takımı ateşliyor hem de güven veriyor. Tatilden hazır dönen ve fit haliyle dikkat çeken Ljajic, teknik patron 'nın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Başarılı yıldızın idmanlardaki tempolu hali hocanın beğenisini kazandı.

BAŞAKŞEHİR MODELİ GELİYOR
Teknik patron Avcı yönetiminde antrenmanlarını sürdüren özellikle dar alanda top kapma ve pas çalışmalarına ağırlık vermiş durumda. Tecrübeli çalıştırıcı, 'de uygulattığı kısa pasa dayalı, bol presli sistemi Beşiktaş'a getirmek için idmanlarda bunun üzerinde duruyor. Görüntüleri izleyip oyuncuları uyarıyor.

  1. 15.7.2019
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