Beşiktaş'a Meraş’ta iki rakip birden
Bir süredir takipte olan hatta Bursaspor'a teklif dahi sunulan Umut Meraş için Fransız ekibi Lille ve İspanyol Villarreal'in de devreye girdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların 7 milyon lira önerdiği 23 yaşındaki sol bek konusunda Bursaspor'un Avrupa'dan yapılan teklifleri de değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında.
Bir süredir takipte olan hatta Bursaspor'a teklif dahi sunulan Umut Meraş için Fransız ekibi Lille ve İspanyol Villarreal'in de devreye girdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların 7 milyon lira önerdiği 23 yaşındaki sol bek konusunda Bursaspor'un Avrupa'dan yapılan teklifleri de değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında.
- 15.7.2019
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Yorum
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Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Beşiktaş'a Meraş’ta iki rakip birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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