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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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'a Meraş’ta iki rakip birden

Beşiktaş'a Meraş’ta iki rakip birden

Bir süredir takipte olan hatta 'a teklif dahi sunulan Umut Meraş için Fransız ekibi Lille ve 'in de devreye girdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların 7 milyon lira önerdiği 23 yaşındaki sol bek konusunda Bursaspor'un Avrupa'dan yapılan teklifleri de değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında.

Bir süredir takipte olan hatta 'a teklif dahi sunulan Umut Meraş için Fransız ekibi Lille ve 'in de devreye girdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların 7 milyon lira önerdiği 23 yaşındaki sol bek konusunda Bursaspor'un Avrupa'dan yapılan teklifleri de değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında.

  1. 15.7.2019
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