Beşiktaş'a Meraş’ta iki rakip birden

Bir süredir takipte olan hatta Bursaspor'a teklif dahi sunulan Umut Meraş için Fransız ekibi Lille ve İspanyol Villarreal'in de devreye girdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların 7 milyon lira önerdiği 23 yaşındaki sol bek konusunda Bursaspor'un Avrupa'dan yapılan teklifleri de değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında.