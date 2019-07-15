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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Mangala'yı bekliyor

Beşiktaş Mangala'yı bekliyor

'ın transfer gündemini sık sık meşgul eden M. City'li Mangala, teknik direktör Guardiola'nın sürpriz hamlesiyle saf dışı kaldı. Takımın 'da yapacağı kamp kadrosuna alınmadı.

Bu sırada Fransız gazetesi L'Equipe de 'ın Mangala ilgisine değindi. Haberlerde "Beşiktaş, 28 yaşındaki stoperle hala bağlantılı. yolu açılabilir" denildi.

  1. 15.7.2019
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