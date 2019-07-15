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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Hugo'da sona geldi

Beşiktaş Hugo'da sona geldi

?, daha önce görüşüp anlaşmaya vardığı Vitor Hugo'yu kadrosuna katmaya artık çok yakın. Siyah- beyazlı kulüp, oyuncu ve kulübü ile kiralık olarak el sıkışıp son kararı teknik direktör 'ya bırakmıştı. Avcı, Brezilyalı stopere onay verdi. 28 yaşındaki oyuncu için de devreye girdi ama Vitor’un gönlü Beşiktaş’ta.

Gelen haberlere göre tecrübeli hocanın da 28 yaşındaki Brezilyalı stoper için 'Alınabilir' raporu verdiği bildirildi. 'nin de 1.87 boyundaki oyuncuyu kiralama konusunda devreye girip 'tan daha iyi bir teklif sunduğu iddia edilse de Hugo'nun siyah-beyazlı kulübe sıcak baktığı kaydedildi. Tek kritik nokta ise transferin nasıl biteceği... da 'in peşinde. Beşiktaş, Medel'i Hugo'ya karşılık kullanmak isterken, takas olmaması halinde ne kadarlık bir ücret ödeyeceği bilgisine ulaşılamadı. Öte yandan Çağlar Söyüncü için Leicester City ile de görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.

  1. 15.7.2019
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