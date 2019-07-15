Beşiktaş Hugo'da sona geldi
Beşiktaş?, daha önce görüşüp anlaşmaya vardığı Vitor Hugo'yu kadrosuna katmaya artık çok yakın. Siyah- beyazlı kulüp, oyuncu ve kulübü Fiorentina ile kiralık olarak el sıkışıp son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bırakmıştı. Avcı, Brezilyalı stopere onay verdi. 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe de devreye girdi ama Vitor’un gönlü Beşiktaş’ta.
Gelen haberlere göre tecrübeli hocanın da 28 yaşındaki Brezilyalı stoper için 'Alınabilir' raporu verdiği bildirildi. Fenerbahçe'nin de 1.87 boyundaki oyuncuyu kiralama konusunda devreye girip Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif sunduğu iddia edilse de Hugo'nun siyah-beyazlı kulübe sıcak baktığı kaydedildi. Tek kritik nokta ise transferin nasıl biteceği... Fiorentina da Medel'in peşinde. Beşiktaş, Medel'i Hugo'ya karşılık kullanmak isterken, takas olmaması halinde ne kadarlık bir ücret ödeyeceği bilgisine ulaşılamadı. Öte yandan Çağlar Söyüncü için Leicester City ile de görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.
- 15.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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