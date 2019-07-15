Beşiktaş Hugo'da sona geldi

Gelen haberlere göre tecrübeli hocanın da 28 yaşındaki Brezilyalı stoper için 'Alınabilir' raporu verdiği bildirildi. Fenerbahçe'nin de 1.87 boyundaki oyuncuyu kiralama konusunda devreye girip Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif sunduğu iddia edilse de Hugo'nun siyah-beyazlı kulübe sıcak baktığı kaydedildi. Tek kritik nokta ise transferin nasıl biteceği... Fiorentina da Medel'in peşinde. Beşiktaş, Medel'i Hugo'ya karşılık kullanmak isterken, takas olmaması halinde ne kadarlık bir ücret ödeyeceği bilgisine ulaşılamadı. Öte yandan Çağlar Söyüncü için Leicester City ile de görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.