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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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yeniden 'ta

Atınç Nukan yeniden Beşiktaş'ta

, eski oyuncusu 'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Genç stoper Alman ekibi Leipzig'de forma giyoyordu.

'ta transfer çalışmalarında hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün eski futbolcusu 'la yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş altyapısında yetişen 1993 doğumlu Atınç Nukan, 2015 yılında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'e 6 milyon Euro karşılığında gönderilmişti. Genç yıldız, geride bıraktığımız sezonu siyah-beyazlı takımda kiralık olarak geçirdi.

Alman temsilcisi Leipzig ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Atınç, stoper mevkisinde oynuyor.

  1. 15.07.2019
  2. Güncelleme: 15.07.2019 17:46
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