Beşiktaş'ta yüzler gülüyor
Bankalar Birliği ile günlerdir süren yapılanma anlaşması sonrası Beşiktaş'ta yüzler gülmeye başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, yapılandırma sonrası, kasaya giren parayla ilk iş olarak, kulüp personelinin ve futbolcuların maaşlarını ödediği bildirildi.
Futbolcuların bonservis bedelleri ile ilgili oluşan borçların da önümüzdeki hafta kapatılacağı dile getirildi. Maaşların ödenmesi sonrası rahat bir nefes alan başkan Fikret Orman ve yöneticiler, transfer çalışmalarını için hazırlıklarını hızlandırdı.
FORMA KRİZİ BÜYÜYOR
Beşiktaş'ın yeni sezon formalarının büyük bir hata sonucu Adidas'ın websitesinde yayınlanması kulüpte büyük kriz yarattı. Çünkü hem siteden sipariş verenlerin siparişleri iptal edildi hem de bu hata taraftardan büyük eleştiri aldı. Yönetimin bu mağduriyetinin giderilmesi için hukuki süreci başlatılacağı dile getirildi.
- 14.7.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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