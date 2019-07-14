Beşiktaş'ta yüzler gülüyor

Futbolcuların bonservis bedelleri ile ilgili oluşan borçların da önümüzdeki hafta kapatılacağı dile getirildi. Maaşların ödenmesi sonrası rahat bir nefes alan başkan Fikret Orman ve yöneticiler, transfer çalışmalarını için hazırlıklarını hızlandırdı.



FORMA KRİZİ BÜYÜYOR

Beşiktaş'ın yeni sezon formalarının büyük bir hata sonucu Adidas'ın websitesinde yayınlanması kulüpte büyük kriz yarattı. Çünkü hem siteden sipariş verenlerin siparişleri iptal edildi hem de bu hata taraftardan büyük eleştiri aldı. Yönetimin bu mağduriyetinin giderilmesi için hukuki süreci başlatılacağı dile getirildi.