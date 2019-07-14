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14 Temmuz 2019, Pazar
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'ta yüzler gülüyor

Beşiktaş'ta yüzler gülüyor

ile günlerdir süren yapılanma anlaşması sonrası 'ta yüzler gülmeye başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, yapılandırma sonrası, kasaya giren parayla ilk iş olarak, kulüp personelinin ve futbolcuların maaşlarını ödediği bildirildi.

Futbolcuların bonservis bedelleri ile ilgili oluşan borçların da önümüzdeki hafta kapatılacağı dile getirildi. Maaşların ödenmesi sonrası rahat bir nefes alan başkan ve yöneticiler, transfer çalışmalarını için hazırlıklarını hızlandırdı.

FORMA KRİZİ BÜYÜYOR
'ın yeni sezon formalarının büyük bir hata sonucu Adidas'ın websitesinde yayınlanması kulüpte büyük kriz yarattı. Çünkü hem siteden sipariş verenlerin siparişleri iptal edildi hem de bu hata taraftardan büyük eleştiri aldı. Yönetimin bu mağduriyetinin giderilmesi için hukuki süreci başlatılacağı dile getirildi.

  1. 14.7.2019
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