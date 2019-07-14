Beşiktaş'ta Quaresma Porto ile görüşmüş

Bir günlük izinle Portekiz'e dönen Quaresma'nın Porto futbol direktörü Luis Gonçalves ile bir araya geldiği iddia edildi… "Ailevi sorunlarımı halletmek için ülkeme dönmem gerek" diyerek bir anda ayrılan Q7'yle ilgili ülkesinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeklik payının olabileceği merak konusu.