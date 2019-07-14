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14 Temmuz 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta Quaresma ile görüşmüş

Beşiktaş'ta Quaresma Porto ile görüşmüş

Bir günlük izinle Portekiz'e dönen Quaresma'nın direktörü ile bir araya geldiği iddia edildi… "Ailevi sorunlarımı halletmek için ülkeme dönmem gerek" diyerek bir anda ayrılan 'yle ilgili ülkesinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeklik payının olabileceği merak konusu.

Bir günlük izinle Portekiz'e dönen Quaresma'nın direktörü ile bir araya geldiği iddia edildi… "Ailevi sorunlarımı halletmek için ülkeme dönmem gerek" diyerek bir anda ayrılan 'yle ilgili ülkesinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeklik payının olabileceği merak konusu.

  1. 14.7.2019
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