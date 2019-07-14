Beşiktaş'ta Quaresma Porto ile görüşmüş
Bir günlük izinle Portekiz'e dönen Quaresma'nın Porto futbol direktörü Luis Gonçalves ile bir araya geldiği iddia edildi… "Ailevi sorunlarımı halletmek için ülkeme dönmem gerek" diyerek bir anda ayrılan Q7'yle ilgili ülkesinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeklik payının olabileceği merak konusu.
Bir günlük izinle Portekiz'e dönen Quaresma'nın Porto futbol direktörü Luis Gonçalves ile bir araya geldiği iddia edildi… "Ailevi sorunlarımı halletmek için ülkeme dönmem gerek" diyerek bir anda ayrılan Q7'yle ilgili ülkesinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeklik payının olabileceği merak konusu.
- 14.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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