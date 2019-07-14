Beşiktaş'ta Atiba da geldi
Tatilini tamamlayıp siyah-beyazlı ekibe dahil olan Atiba Hutchinson da dünkü idmanlarda yer aldı. Kanadalı futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaptı. Tecrübeli orta sahanın keyifli oluşu gözlerden kaçmadı. Motivasyonu oldukça yüksek olan Atiba Hutchinson, forma savaşı vereceğini gösterdi.
Tatilini tamamlayıp siyahbeyazlı ekibe dahil olan Atiba Hutchinson da dünkü idmanlarda yer aldı. Kanadalı futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaptı. Tecrübeli orta sahanın keyifli oluşu gözlerden kaçmadı. Motivasyonu oldukça yüksek olan Atiba Hutchinson, forma savaşı vereceğini gösterdi.
- 14.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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