Beşiktaş'ta Atiba da geldi

Tatilini tamamlayıp siyahbeyazlı ekibe dahil olan Atiba Hutchinson da dünkü idmanlarda yer aldı. Kanadalı futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaptı. Tecrübeli orta sahanın keyifli oluşu gözlerden kaçmadı. Motivasyonu oldukça yüksek olan Atiba Hutchinson, forma savaşı vereceğini gösterdi.