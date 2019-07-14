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14 Temmuz 2019, Pazar
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'ta Atiba da geldi

Beşiktaş'ta Atiba da geldi

Tatilini tamamlayıp siyah-beyazlı ekibe dahil olan da dünkü idmanlarda yer aldı. Kanadalı futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaptı. Tecrübeli orta sahanın keyifli oluşu gözlerden kaçmadı. Motivasyonu oldukça yüksek olan Atiba Hutchinson, forma savaşı vereceğini gösterdi.

Tatilini tamamlayıp siyahbeyazlı ekibe dahil olan da dünkü idmanlarda yer aldı. Kanadalı futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaptı. Tecrübeli orta sahanın keyifli oluşu gözlerden kaçmadı. Motivasyonu oldukça yüksek olan Atiba Hutchinson, forma savaşı vereceğini gösterdi.

  1. 14.7.2019
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