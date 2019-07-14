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14 Temmuz 2019, Pazar
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'la anlaşamayan ’ya 2 talip var

Beşiktaş'la anlaşamayan Adriano’ya 2 talip var

Siyah-beyazlılarla anlaşamayan , yeni kulüp arayışlarına devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, Portekiz ekipleri ve Porto'nun transfer gündemine girdi. Oyuncunun menajeri görüşmeleri yürütüyor.

Siyah-beyazlılarla anlaşamayan , yeni kulüp arayışlarına devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, Portekiz ekipleri ve Porto'nun transfer gündemine girdi. Oyuncunun menajeri görüşmeleri yürütüyor.

  1. 14.7.2019
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