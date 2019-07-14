Beşiktaş'la? ilgili Rus basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Krasnodar forması giyen ve bonservisi elinde olan Uruguaylı Mauricio Pereyra için Beşiktaş'in Sampdoria ve Lecce'den çok daha iyi bir teklif sunduğu ileri sürüldü.
- 14.7.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Beşiktaş'a Rusya’dan Pereyra iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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