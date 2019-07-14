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14 Temmuz 2019, Pazar
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'a ’dan iddiası

Beşiktaş'a Rusya’dan Pereyra iddiası

'la? ilgili Rus basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Son olarak forması giyen ve bonservisi elinde olan Uruguaylı Mauricio için Beşiktaş'in Sampdoria ve Lecce'den çok daha iyi bir teklif sunduğu ileri sürüldü.

'ın 29 yaşındaki orta saha için menajeriyle görüşmelere devam ettiği bildirildi. Şu an boşta olan 'nın piyasa değeri 7 milyon euro civarında.

  1. 14.7.2019
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